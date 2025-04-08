Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Modern donanımıyla dikkat çeken yeni Domaniç İlçe Devlet Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, devletin sağlık alanındaki yatırımlarının önemine vurgu yaparak, "Devletimizin kudreti burada da kendini göstermiştir. Hastanemiz tüm birimlerde olduğu gibi modern şekilde inşa edilmiştir. Eskiden sağlık hizmetlerinin durumu oldukça kötüydü. Ancak bugün hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Şehir merkezimizde tıp fakültesine bağlı bir şehir hastanesi daha yapmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Işın, Türkiye genelinde 85 milyon vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunulduğuna dikkat çekerek, "Bu, devletimizin vatandaşına sunduğu büyük bir nimettir. Yurt dışında bu tür hizmetler için ciddi ücretler ödeniyor. Devletimiz sağlık, eğitim ve sürdürülebilir gıda gibi üç temel alanda vatandaşına taahhütte bulunuyor. Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmayacak. Bu sağlık tesisinin halkımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Modern donanım ve geniş kapsamlı hizmet

Törende konuşan Kütahya İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş ise hastanenin teknik özelliklerini paylaştı. Durmuş, "Toplam 13 bin metrekare açık alana ve 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan yeni hastane, üç katlı modern bir bina olarak inşa edildi.10 yatak kapasiteli hastanede şu an 7 aile hekimi, 1 dahiliye uzmanı, 1 aile hekimi uzmanı ve 1 diş hekimi görev yapmaktadır. Yeni Domaniç İlçe Devlet Hastanesi, sadece bir hastane olarak değil, kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak hizmet verecektir. Bünyesinde; Toplum sağlığı merkezine bağlı tarama hizmetleri, aile hekimleriyle birinci basamak sağlık hizmetleri, acil servis

ve 112 ambulans hizmetleri sunulacaktır" diye konuştu.