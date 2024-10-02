Konya’da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve aranması olan şahıs Bilecik’te yakalandı.

Bilecik’te dolmuş sürücüsü hem araç kullandı hem de cep telefonu ile oyun oynadı Bilecik’te dolmuş sürücüsü hem araç kullandı hem de cep telefonu ile oyun oynadı

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü-Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranması olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Konya Ağır Ceza İlamat Masası’nca ’Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulanan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak: iha