Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ’kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli bir suçtan aranan şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ’kasten öldürme’ suçundan aranan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.