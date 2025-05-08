Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kapsamlı takip sonucunda nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü ve Bursa’da nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler üzerine bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyondan A.K. ve V.G. isimli şahıslar Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başka bir dolandırıcılık girişimi sırasında suçüstü yakalandı. İki şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Ekipler, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, güvenlik güçlerinin kamu düzenini koruma yönündeki kararlı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.