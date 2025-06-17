Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Rize’de yapıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Gümüşhane Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Aydın Baruş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ve diğer ilgililer katıldı.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında iller bazında destek verilecek yatırımların da belirlendiği toplantıda, Trabzon’da destek verilecek ürünler ve sektörler ise entegre su ürünleri üretimi ve işleme tesisi, elektrikli tekne ve yat üretimi, endüstriyel ağ ve benzeri ürünler üretimi ile tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif potansiyelli ürünler ve katma değerli ürünler imalatı olarak belirlendi.

Toplantının açılışında konuşan DOKA Dönem Başkanı ve Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanımızın Kararıyla onaylanan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve destek unsurlarına dair sunum yapılacaktır. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Teşvik Sistemi programlarından oluşan yeni sistemde Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle Programlarıyla Öncelikli Yatırımlar ve Hedef Yatırımlar olmak üzere alt programlar bulunmaktadır. Yeni Teşvik Sisteminden illerimizin azami şekilde fayda üretebilmesi amacıyla Ajansımızın her bir ilimizde ilgili paydaşların katılımıyla yatırım tanıtımına yönelik çalışmalar yürüteceği İl Yatırım ve Tanıtım Kurulları oluşturması planlanmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi içinde yer alan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesinin alt programı olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında illerimizde desteklenecek yatırım konuları değerlendirilecektir. Her bir ilimiz için belirleyeceğimiz dört yatırım konusu istihdamın, katma değerin ve rekabet gücünün artırılması, yerel potansiyelin gerçekleştirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarına hizmet edecektir" dedi.