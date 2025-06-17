Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı desteklemek amacıyla il genelinde 3 bin adet arıcı maskesi dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla birçok projeye imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılara yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, il genelinde 3 bin adet arıcı maskesi üreticilere ulaştırılıyor.

Projenin ilk uygulama noktaları arasında Menteşe’nin Dağpınar Mahallesi ve Kavaklıdere ilçesi yer aldı. Bu bölgelerde Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı arıcılara arı maskeleri teslim edildi. Aynı zamanda, Menteşe ve Kavaklıdere Belediyeleri de projeye destek vererek üreticilere arıcılıkta önemli bir ekipman olan körük dağıtımını gerçekleştirdi. Böylece yerel yönetimler arıcılara hem koruyucu hem üretim kolaylığı sağlayan donanımlarla katkı sunmuş oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, "Bugün körük ve arıcı maskesi desteğimiz var. Bundan bir iki ay sonrasına kadar temel atma töreni yapacağız. Fondan tesisi, yani arı keki üretim testi kurulumunu yine Arıcılar Birliği’mizde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda alternatif ürün üretimler için ana arı ve arı sütü eğitim projelerimiz var. Eğitim desteklemelerinin her türlüsü var. Yani bu sadece maske ya da bu makine olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bağ sağım ünitelerinden, çadırlarından, başından sonuna kadar yani biz onların her türlü zamanlarında yanında olduk" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini, üreticinin yanında olmak için projeler üretmeyi sürdürdüklerini, Muğla’nın 13 ilçesinde arıcılara yönelik ekipman, eğitim ve tesis desteği ile üreticilerin yanında olduklarını açıkladı.