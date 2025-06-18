Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Doğukan Akkaya, yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçen 29 Mayıs günü Turgutreis - Bodrum Karayolu’nda motosikletiyle seyreden 27 yaşındaki Doğukan Akkaya, Gürece Mahallesi’nde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Devrilen motosikletinden düşen Akkaya, ağır yaralandı. Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Akkaya, bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Akkaya’nın Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gümüşlük Mahallesi’nde yaşayan Doğukan Akkaya’nın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde saha personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.