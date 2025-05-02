Ağrılı hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen tarafından, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine kazandırılacak "Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli" için protokol imzalandı.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen imza törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, iş insanı İbrahim Çeçen, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek katıldı. Protokole göre, Doğubayazıt’ta yapılacak olan Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli, bölge turizmine ve eğitime katkı sağlayacak.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Eğitime atılan her adım, umuda açılan bir kapıdır. Eğitim alanında Doğubayazıt ilçemize değer katacak bu kıymetli projeye katkılarından dolayı Sayın İbrahim Çeçen’e teşekkür ederim" dedi.

İş insanı İbrahim Çeçen ise, "Eğitime destek vermeye ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, hükümetin eğitime yönelik yatırımlarının devam ettiğini vurguladı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, "Hayırsever iş insanımız İbrahim Çeçen, her zaman eğitime yatırım yapmış, öğrencilerimize burs sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de, İbrahim Çeçen’in ilin eğitimine büyük katkılar sağladığını belirtti.