Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök görültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde (Türkoğlu, Göksun, Andırın) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Doğu Akdeniz’de ’fırtına’ bekleniyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, ayrıca Doğu Akdeniz’de ’fırtına’ uyarısında da bulundu. Doğu Akdeniz’in batısında beklenen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın yarın sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.