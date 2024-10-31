Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Atik, özellikle akşam saatlerinde ayaklarda ağrı, kramp, yorgunluk, ağırlık hissi, sıcaklık, şişlik, uyuşma, kaşıntı gibi yakınmalar varsa varis tehlikesi ile karşı karşıya olunabileceğini söyledi.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Varisin yaygın nedenleri arasında, yaş, genetik faktörler, hamilelik, uzun süre ayakta kalma, obezite ve hormon tedavilerinin yanı sıra vücudun tüm yükünü çeken bacaklarda bulunan damarlardaki kan kasıncının artması olduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Atik, “Söz konusu damarlardaki kan basıncı arttıkça zayıflayan duvarlar, damarın büyümesine yol açar ve şişmiş şekilde kıvrımlı ve morumsu varis damarları ortaya çıkar. Bu oluşum kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve yaşla birlikte görülme sıklığı da artar” dedi.

Pıhtı atma riskine yol açabiliyor

Dr. Cem Atik, varislerin ilk başlarda genelde kozmetik açıdan rahatsızlık verse de geçen yıllar içerisinde ağrıya da yol açtığını belirterek, “Eğer toplardamar (venöz) yetmezliği gelişir ise bacaklarda şişme bile meydana gelebiliyor. Bununla birlikte varisli damarlarda pıhtı oluşma riski de artıyor. Bu durumda ise bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşuyor. Varis hastalığının tanısı doppler ultrason ile konuluyor. Varisi olan kişilerin başlıca yakınmaları bacaklarda mavi-mor şişlikler, ağrı, kramp, bacaklarda ağırlık hissi, uyuşukluk, kaşınma ve gün sonunda ayak bileğinde şişme olarak sıralanıyor” diye konuştu.

Hastanede yatış gerekmiyor

Ameliyatsız kapalı teknikle yapılan tedavilerin birbirine benzer üç yöntem olup, diz üstü veya diz altı bölgesinden genişlemiş olan iç varislere ultrason eşliğinde bir iğne ile girilip işlemin gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Atik, “Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika arasında sürer ve hasta aynı gün içerisinde taburcu edilerek evine gönderilir. İşlem sonrasında belli bir dönem ilaç tedavisi verilir ve varis çorabı kullanılması önerilir. Estetik amaçlı köpük-skleroterapi tedavileri poliklinik şartlarında uygulanabilen, günlük hayatı etkilemeyen, oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir. Damarı bertaraf etme özelliğine sahip uygun ilaçlar, birtakım işlemlerden geçirilerek köpük haline getirilir ve hekim tarafından ince iğnelerin yardımıyla dış varislere uygulanır” dedi.

Dr. Cem Atik, tedavinin etkinliği ve istenmeyen görüntülerin kaybolması için 3 ila 6 ay gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu da belirtti.

Atik, varislerin tedavi yöntemleri hakkında şunları sıraladı:

Medikal tedavi

Cerrahi tedavi: Mikro cerrahi ve açık cerrahi

Skleroterapi, Köpük varis tedavisi

Ameliyatsız kapalı teknikle tedaviler: (Radyofrekans yöntemi ile tedavi, Lazerle varis tedavisi, Yapıştırıcı ile varis tedavisi)

Yardımcı tedaviler: Basınçlı varis çorapları, bacaklara soğuk su uygulamak, ayakları yükseğe kaldırmak vs.)