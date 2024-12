Aydın’ın Köşk ilçesi sınırlarında yer alan doğa harikası Koçak Kanyonu, koruma statüsüne alınmayı beklerken, doğa gezilerine devam eden EKODOSD üyeleri özgün klima özelliği ile ilgi odağı olan kanyona dikkat çekti.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Köşk ilçesi sınırlarında yer alan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu da özellikle sıcak yaz aylarında vatandaşların rotalarında yer almaya başladı. Derin yarların oluştuğu vadinin her iki yanından geçen yollar doğal seyir terası görevi üstlenirken, vadiye hayat veren su, birçok yan dere tarafından besleniyor. Yaklaşık 8 kilometre kıvrılarak giden vadi içinden akan Koçak Çayı’nın ismini alarak oluşan Koçak Kanyonu’nun ise her köşeden farklı güzellikler fışkırıyor. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan ve yukarıdan suya inildiğinde tropikal bir ormana girdiği hissi veren Koçak Kanyonu, özgün kliması sayesinde de sıcak yaz aylarında tercih edilen yerler arasında yer alıyor.

Özellikle sonbahar aylarında zengin biyolojik çeşitliliği ile tüm renklerin hakim olduğu ve görsel şölen sunan kanyon, koruma statüsüne alınacağı günü beklerken, her fırsatta kanyonun ekoturizme kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise kanyonun korunarak geleceğe taşınabilmesi için mutlaka bir koruma statüsünün verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kanyonda, 17 yıldır düzenli olarak gözlem yaptıklarını ifade eden Başkan Sürücü, “Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak ve Akçaköy arasında Mendegüme, Gürlek ve Koçak gibi geçtiği yörelerin ismiyle anılan Koçak Kanyonu’na dikkat çektik. Bölgenin güzelliklerini ve yaşanan tahribatları yerinde gördük. Profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu’ndan Tralles’ten Nysa’ya kadar olan coğrafyanın tarihi zenginliklerini dinledik. 17 yıldır düzenli olarak izleme yaptığımız vadide hemen her yıl olumsuz değişimlerin yaşandığını gözlemliyoruz. Eğrikavak köyünün kestane yaylalarından vadinin derin çukurlarına doğru kanyonun içine bakıldığında coğrafyanın özgün kliması sayesinde birbirinden güzel bitki toplulukları ve ağaçlar görülmektedir. Oklu kirpi, çakal, tilki, sansar, domuz ve yaban kedilerinin dolaştığı kanyonda, yüksek yarların içindeki yuvaları olan Kaya Kartalları özgürce uçmaktadır. Sık bitki örtüsü içinde aromatik ve tıbbi bitkilerin dayanılmaz kokusunu duyarak ve Koçak Çayı’nın oluşturduğu küçük şelalelerin güzelliklerini seyrederek yürürken doğanın buraya ne kadar cömert davrandığını gözlemliyoruz. Koçak Kanyonu’nun kuzey bölgesinde vadinin içinde çayın içine kadar açılan yollar nedeniyle bu güzelliklerin her geçen yıl azaldığını görüyoruz. Yöre insanları eski yıllarda ihtiyacı olan odunları tahribat yapmadan toplayarak eşeklerle ve beygirlerle taşıyorlardı. Ancak açılan yeni yollara traktörler girdiğinde anıtsallık kriteri taşıyan devasa boyutlardaki birçok Çınar, Meşe, Menengiç ve Sandal gibi ağaçların kesildiğini görüyoruz. Tarihe tanıklık eden ve asırlardır ayakta olan bu ağaçlar günümüzde kesilerek odun olarak kullanılmakta ve yolların açılmasıyla birlikte henüz bilimsel araştırmaları yapılmamış olan eşsiz güzellikteki bitkiler yok olmaktadır. Kanyonda yaklaşık 8 kilometrelik uzun bir koridor içinde orman oluşturan Sandal ağaçlarının devasa boyutlara ulaştığı görülmektedir. Aydın’da bir doğa harikası olan Koçak Kanyonunun güzellikleri her geçen yıl azalmakta ve nelerin kaybedildiği bilinmemektedir” dedi.

“Tabiat Parkı olmasını bekliyoruz”

Kanyonun bir an önce Tabiat Parkı olmasını istediklerini sözlerine ekleyen Sürücü, “Sürekli olarak Tabiat Parkı olması için ısrarcı olduğumuz Koçak Kanyonu’na bir koruma statüsü verilmesi halinde; vadinin doğal peyzajı, bitki örtüsü ve yaban hayatı olumsuz etkilerden korunacak, aynı zamanda planlı bir şekilde bölgede yapılacak ekoturizm faaliyetlerinden Akçaköy ve Eğrikavak köyleri yarar sağlayacaktır. Biz de her yıl üyelerimizle birlikte bölgeye gelerek bir faaliyet yapıyor, güzellikleri görüyor ne yazık ki olumsuz etkileri de gözlemliyoruz. Bölgede üretilen kestane, ceviz, dağ inciri, bal ve elmalardan alarak, yöre insanlarına katkı yapıyoruz. Her yıl yaptığımız etkinlik kestane mevsiminde olduğundan Eğrikavak köyünün bir düğününe rastlıyoruz. Bu yıl bir sünnet düğününe denk geldik. Her yıl olduğu gibi Eğrikavaklılar bizleri yine misafir ederek, geleneksel düğün yemeklerinden ikram ettiler. Birçok köy düğün yemeklerinde karşılaştığımız kullan at tarzı polistren köpük tabaklar, plastik kaşık, çatal ve kağıt bardaklar Eğrikavak’ta kabul görmüyor. Bu köyde geleneksel olarak metal tabak, kaşık, çatal ve cam bardaklar kullanılıyor. Koçak Kanyonu’nda daha fazla tahribat yaşanmadan ve güzellikleri kaybolmadan ilgili kurumlardan bir an önce kanyonu Tabiat Parkı yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.