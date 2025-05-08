Coğrafi işaretli ürünlerin dünya markası haline getirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin ilk ayaklarından biri olarak seçilen Aydın Memecik Zeytinyağ’nın tanıtılması amacıyla düzenlenen ilk toplantı Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü; "Türkiye’nin coğrafi işaretlerini küresel birer marka haline getirme yolculuğunda önemli bir adımını bugün Aydın’da atıyoruz ve Aydın’ın bereketine gönülden inanıyoruz" dedi.

WIPO & Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle yürütülen "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" ilk adımı Aydın’da atıldı. Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda AB Tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı’nın Ticarileştirilmesi ve Piyasa Değerinin Arttırılması konusunda yapılacak çalışmalar anlatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ise "Türkiye’nin coğrafi işaretlerini küresel birer marka haline getirme yolculuğunda önemli bir adımını bugün Aydın’da atıyoruz. Kadim tarihiyle, tarımı ve turizmi ile ülkemizin parlayan yıldızlarından Aydın’ın bereketine gönülden inanıyoruz" diyerek projenin ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

"Aydın Memecik Zeytinyağı öne çıkan ürünler arasında yerini aldı"

Toplantının ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Coğrafi işaretli ürünlerimizin sadece tescillenmesi değil, aynı zamanda markalaşarak ekonomik değere dönüşmesi adına attığımız her adım büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere 2024 yılı itibariyle dünya fikri mülkiyet örgütü ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Borsamızın Coğrafi İşaret tescil sahibi olduğu Aydın Memecik Zeytinyağı öne çıkan ürünler arasında yerini almıştır. Coğrafi işaret sadece bir belge değil, bir strateji, bir kalkınma aracı haline gelmektedir. Bu proje sayesinde, üreticilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte coğrafi işaretli ürünlerin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda daha görünür, daha güçlü ve daha değerli hale gelmesi yönünde önemli mesafeler kat etmekteyiz. Bu değeri katma değere dönüştürmek için yürüttüğümüz bu çaba, bizlere büyük bir sorumluluk yüklediği kadar, aynı zamanda çok önemli bir vizyon da kazandırmaktadır. Aydın’ın tarımsal gücünü dünyaya tanıtmak, yerel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına, kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, sizlerin katkı ve desteğiyle devam edeceğiz" dedi.

"Önemli bir adımını bugün Aydın’da atıyoruz"

Aydın Memecik Zeytinyağı’nı projenin ilk katmanı olarak seçtiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü; "Türkiye’nin coğrafi işaretlerini küresel birer marka haline getirme yolculuğunda önemli bir adımını bugün Aydın’da atıyoruz. Kadim tarihiyle, tarımı ve turizmi ile ülkemizin parlayan yıldızlarından Aydın’ın bereketine gönülden inanıyoruz. Projemizle birlikte inşallah şehrimizin zenginliklerini değere dönüştüreceğiz. Biz Türkiye olarak eşsiz bir potansiyele, hala keşfedilmeyi bekleyen nice cevherlere sahip olduğumuzu biliyoruz. Coğrafi işaret tescili ile eşsiz mirasımızı koruma altına alırken, dünya pazarlarında tanıtımının da önünü açıyoruz. Ülkemiz bugün bin 700 coğrafi işaretle Çin’den sonra en fazla tescilli coğrafi işarete sahip ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca coğrafi işaretli ürün ihracatımız yaklaşık bir buçuk milyar dolar seviyesine ulaştı. Coğrafi işaretli ürün pazarının yalnızca Avrupa’da 75 milyar avro olduğunu dikkate aldığımızda ülkemiz adına büyük bir gelişim sahası mevcuttur. Oluşturduğu doğrudan ekonomik etkinin yanında bu ürünlerin yerel turizmi canlandıran, kültürel etkileşimi ve dinamizmi derinleştiren bir yönü de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bereket, birikim ve beceri temalarında başlattığımız Anadolu’dakiler projemizle 81 ilimizin yerel zenginliklerini dünyaya duyuruyoruz. Projemizi bir adım daha ileriye taşıyacak önemli bir programı daha devreye aldık. Katma değerli üretim modeliyle yerel ekonomimizin ve tarımsal ihracatımızın önemli bir kısmına katkı sağlamasıyla öne çıkan Memecik ve Edremit zeytinyağlarımızı üreticilerinin coğrafi işaret farkındalığının yüksek olması, ambalaj tasarımına uygunluğu gibi nedenlerle projemizin ilk katmanı olarak seçtik. Aydın Memecik Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağı ile başlayarak ikinci aşamada yine Avrupa Birliği nezdinde tescilli kıymetli ürünlerimiz olan Malatya Kayısısı ve Giresun Tombul Fındığı’nın coğrafi işaret statüsünü güçlendireceğiz. Böylece markalaşma ve ticarileşme süreçlerini hızlandırarak küresel pazardaki ekonomik ve rekabet gücünü artıracağız. Ürünlerimizi sosyal medya ve görsel materyaller ile daha geniş kitlelere tanıtarak ticarileşmeyi artıracağız. Bu vesile ile Türkiye’nin coğrafi işaretlerini küresel bir marka haline getirme yolculuğunun önemli bir adımını bugün atıyoruz. Aydın’dan Edremit’e, Malatya’dan Giresun’a bu toprakların bereketini dünya ile buluşturmak adına projelerimizi sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken ilk adımını Aydınımızda attığımız projemizin şehirlerimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Aydın’da tescilli 32 coğrafi işaretli ürün bulunuyor"

Konuşmasında coğrafi işaretin önemine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat ise "Aydın’ın bu eşsiz ürünüyle temsil edilmesi bizler için yalnızca bir gurur vesilesi değil, aynı zamanda bu değeri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir sorumluluk da taşımaktadır. Coğrafi işaretler yalnızca bir ürünün adı değil, bir bölgenin ikliminin, toprağının, üretim biçiminin, emeğinin ve kültürünün bir bütünüdür. Bu kapsamda Aydın ilinde tescilli 32 coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bunlardan 8’i menşe adı altında tescillenmiş olup, her biri bölgesel ekonomimize değer katarken kültürel mirasımızı da yaşatmaktadır. Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini gibi 4 önemli ürün, AB nezdinde tescilli ürünler arasında yer almaktadır. Bu tesciller üreticilere ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlarken, bölgedeki tarımsal potansiyeli de görünür kılmaktadır. Projenin devamında gerçekleştirilecek olan Coğrafi İşaret Yönetişim Mekanizması Çalıştayı ile birlikte kurumlarımız arasındaki işbirliği daha da pekişecek. Üreticilerimizin sesi daha gür çıkacak ve karar alma süreçlerine daha aktif katılım sağlanacaktır. Bu da yalnızca Aydın için değil, ülkemizin tüm coğrafi işaretli ürünleri adına örnek bir model oluşturacaktır. Valilik olarak bu sürecin her aşamasında elimizi taşın altına koymaya. Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye ve ilimizin değerlerinin hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Bu birlikteliğin sadece bugüne değil yarına da iz bırakacağına olan inancımla. Toplantımızın ve devamında ki çalışmaların hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından coğrafi işarete olan desteklerinden dolayı Aydın Valiliği ve Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür belgesi takdim edildi.