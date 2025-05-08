Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen "Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi" kapsamında Nazilli Fen Lisesi ve Nazilli Anadolu Lisesi’nin iş birliğiyle hazırlanan sergi, Nazilli Belediye Meydanı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Serginin açılış törenine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokol üyeleri açılış kurdelesini hep birlikte keserek sergiyi resmen başlattı. Ardından sergiyi gezerek öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgiler aldılar. Öğrencilerin dijitalleşen eğitim dünyasına dair hazırladığı poster bildiriler, hem içerik hem de sunum kalitesiyle beğeni topladı.

Sergi, dijital çağda eğitimde kullanılan yenilikçi yöntemlerin gençler tarafından nasıl yorumlandığını gözler önüne serdi.