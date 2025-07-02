Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi numune alma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ürünlerinde kalite ve güvenilirliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, ürünlerin hasat öncesi kalıntı ve analiz kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yetkililer, üreticilerin sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi konusunda bilgilendirildiğini ve gerekli teknik desteğin verildiğini belirtti. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve tüketici sağlığını koruma hedefiyle sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.