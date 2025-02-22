UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan doğal ağaç tünelde kar yağışıyla birlikte eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı, Safranbolu ile Bartın arasında kalan doğaç ağaç tünelde muhteşem görüntüler oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı yol, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, sürücülere masalsı yolculuk yaptırıyor.

Safranbolu’nun doğal güzellikleri arasında öne çıkan ağaç tüneli, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor.