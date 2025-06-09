Van’ın Edremit ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren yılan, DKMP ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün tesadüfen yılanın aracının motor kısmına girmekte olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ile Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları dikkatli çalışmayla zehirsiz ve zararsız olan kırmızı yılan, aracın motor bölümünden çıkarıldı. Çıkarılan yılan, DKMP ekipleri tarafından teslim doğal yaşam alanına salındı.