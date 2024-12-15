Ordu’nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü tarafından düzenlenen off-road ve trekking etkinliği, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi.

Karadeniz’in zorlu doğasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşadı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, off-road araçlarıyla zorlu parkurlar aşılırken, doğa yürüyüşçüleri de eşsiz manzaraların keyfini çıkardı. Kulüp Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen etkinlik, büyük beğeni topladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler hem sporun, hem de turizmin gelişmesine katkı sağlıyor. Ünye’mizin doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.