Beylikdüzü’nde bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı o anları video kaydına alarak sosyal medyada paylaştı. Yakalanan sürücüye 9 bin 451 lira para cezası verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü’nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince trafik uygulaması yapıldığı sırada ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü o anları video kaydına aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet sürücüsü M.E.İ.’yi kısa sürede yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürüye ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ters yönde seyretmek’ ve ‘yayalara ait yollarda seyir etmek’ suçlarından 9 bin 451 lira para cezası verildi.