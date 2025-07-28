Ordu’da motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yalnızca kask ve şortla trafikte seyir halindeyken görüntülendi.

Altınordu ilçesinin Atatürk Bulvarı’nda ve şehrin çeşitli noktalarında üzerlerinde koruyucu ekipman olmadan ilerleyen ikili, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sıcak hava dolayısıyla bu şekilde motosiklette giden şahısların muhtemel bir trafik kazasında vücutlarının özellikle asfaltla temas edeceği, ciddi yanıklar ve kalıcı hasarlarla karşılaşabileceği görüldü.

Öte yandan, vatandaşların ve trafikteki diğer sürücülerin de tepkisine neden olan duyarsız davranış, bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.