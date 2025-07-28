Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların yüzde 99 bitirildiği Korgan Barajı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Güler, 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesi ile ilçenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın ayrıca muhtemel yangınlarda da su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve DSİ iş birliği ile yapılan Korgan Barajı, 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesi ile ilçenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Ordu’da gölet ve baraj çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Başkan Güler, yapılan baraj ve göletlerle kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını söyledi. Korgan Barajı’nda sürdürülen çalışmaların artık sona geldiğini belirten Başkan Güler, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ordu’da gurur duyduğumuz barajlardan bir tanesi de Korgan Barajıdır, hem Korgan ilçe merkezimizin hem de çevre mahallelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Korgan Barajı zeminden 41 metre yüksekliği ve 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu barajımızda tuttuğumuz su ile Korgan ilçemizin 1 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu baraj sadece içme suyu ihtiyacı için değil, muhtemel yangınlara karşı bu çevrede tedbir amaçlı su ihtiyacının karşılanması noktasında bir istasyon görevini yerine getirmiş olacak. Şu an bu barajın yüzde 99’u bitti. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınacak. Biz bu çalışmaları hem doğamızı hem insanımızı düşünerek yapıyoruz" dedi.