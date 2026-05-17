Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde serinlemek için şelalenin göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, ilçenin İlküvez Mahallesi'nde bulunan Gökçegelin Şelalesi göletinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, dört arkadaşı ile birlikte serinlemek için şelaleye giren Arda Karayiğit (15), suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesine rağmen çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu Arda Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Arda'nın Tuncay ve Meryem çiftinin 4 çocuğundan en büyükleri olduğu öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun annesi ve yakınları sinir krizleri geçirerek feryat etti. Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.