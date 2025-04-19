Erzincan Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulunda "Doğa ve Kodlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamındaki Dijital Çağda Büyüyen Çocuklar: Doğa ve Teknoloji Uyumu başlıklı projenin ilk hafta etkinliği olan "Doğa ve Kodlama", Erzincan Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında robotik ve kodlama eğitmeni Öğretim Görevlisi Sedat Turan ve kulüp üyeleri tarafından öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi ve uygulamalar yaptırıldı.

Etkinlik sonunda kulüp akademik danışmanı Öğretim Görevlisi Çiğdem Kaya Bağdaş tarafından robotik ve kodlama eğitmeni Öğretim Görevlisi Sedat Turan’a teşekkür plaketi takdim edildi.