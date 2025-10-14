Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), sonbaharla birlikte eşsiz bir manzaraya ve güzelliğe bürünün Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarına yürüyüş düzenledi.

Elazığ’ın doğa harikaları arasında yer alan Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonları, sonbahar mevsimiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Sarp kayalıkların arasından süzülen güneş ışıkları, sararan yaprakların altın tonlarıyla birleşince ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Doğa tutkunları, hafta sonlarını değerlendirmek için kanyonlarda yürüyüş yaparak hem doğanın eşsiz güzelliğini keşfediyor hem de bölgenin huzur dolu atmosferinde stresten uzaklaşıyor. Kanyon boyunca yankılanan kuş sesleri, serin rüzgar ve taş duvarlar arasında yankılanan adım sesleri, ziyaretçilerin unutamayacağı bir deneyim yaşatıyor.

Doğal güzelliği yerinde görmek isteyen ELDAK sporcu ve üyeleri, düzenledikleri doğa yürüyüşüyle kanyonları keşfe çıktı. Dar geçitlerden ilerleyen, sarp kayalıklar arasında doğanın gücünü hisseden sporcular, yürüyüş boyunca hem bölgenin coğrafi zenginliğini hem de sonbaharın dinginliğini doyasıya yaşadı.