İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), çevresel ve toplumsal faydayı temel alan iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile protokol imzaladı. İzmir’den Türkiye geneline yayılacak örnek projelerin geliştirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen anlaşmaya, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Vakıf Genel Müdürü Ömür Kula imza attı.

Protokol kapsamında İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, üniversite bitirme projelerinde vakfa özel bütünleşik iletişim kampanyaları geliştirecek. WWF-Türkiye, gençlerin somut proje çıktılarından yararlanarak iletişim kampanyalarını şekillendirecek. Ayrıca, her yıl dersi alan iki öğrenci de vakıf bünyesinde gönüllü çalışabilecek.

Kampüste gerçekleşen protokol imza töreni; İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, WWF-Türkiye Grup İletişim Müdürü Dr. Neyran S. Akyıldız, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Umul Ünsal, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Türkel ve bitirme projesi dersi öğretim görevlilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Deniz kaplumbağası ve yılan balığı

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, küresel ısınmaya bağlı olarak hızlı bir iklim değişikliğinin yaşandığına dikkat çekerek, doğa tahribatının önlenmesi, doğal kaynakların dengeli tüketilmesi ve kirlilik konusunda yapılan çalışmaların büyük önem kazandığını belirtti. Gezegen sağlığı ve insan sağlığının birbiriyle bütün olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, tüm faaliyetlere ‘tek sağlık’ bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini ifade etti.

İEÜ’lü öğrencilerin 2022’de yeşil deniz kaplumbağalarının, 2023 yılında Avrupa yılan balığının korunmasıyla; 2024’te de Güzelbahçe’deki Olivelo Ekolojik Yaşayan Parkı için vakıf tarafından pilot olarak öngörülen bilgilendirme çalışmalarıyla ilgili iletişim kampanyaları geliştirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Abacıoğlu, öğrencilerin çalışmalarının değerlendirme sürecinde de WWF-Türkiye temsilcileriyle birlikte hareket edilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

"Öğrencilerimize güveniyorum"

İş birliğini daha da ileri seviyeye götürmek için protokol imzaladıklarını ve yeni dönemde ortaya güzel çalışmaların çıkacağına inandığını belirten Rektör Abacıoğlu, "Üniversiteler; çevreye, topluma ve doğayı etkileyen her duruma karşı duyarlı olmalı; bu konularda çözümler üretmeli, iş birlikleri geliştirmeli. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. WWF-Türkiye’ye, özellikle iletişim süreçlerinde destek olmak, üniversitemizin bilgi gücünü onlara aktarmak istedik. Öğrencilerimizin, geliştirecekleri iletişim kampanyalarıyla vakfın faaliyetlerinin duyurulmasına, daha çok kişiye ulaşmasına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Gençlerimize güveniyorum" diye konuştu.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise, gençleri kapsayan ve odağına alan çalışmaların önümüzdeki dönemde vakfın önceliği olduğunu belirterek, gezegene pozitif etkili iyi örnekler yaratmak konusunda, sivil toplum-akademi sinerjisinin önemini dile getirdi.