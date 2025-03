Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yuvam Akarca’da düzenlenen halk iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Yuvam Akarca bölgesinde gerçekleşen halk iftarına bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi. İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Celal Hülür, Yuvam Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

İftar programında konuşan Başkan Hürriyet, “Ramazan sofralarında aynı dualarda ve dileklerde bir araya gelmeyi Allah bize tekrar nasip etti. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ekip arkadaşlarımızın müthiş çabasıyla kurduğu Halk İftarlarına bu sene de devam ediyoruz. Var gücümüzle halkımızla buluşmayı sürdürüyoruz. Böylesine zor koşullarda bir nebze de olsa halkımızın yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize. O yüzden bu mahalle iftarları bizler için çok kıymetli.

“HALK ET PROJESİ RAMAZAN’DAN SONRA DA SÜRECEK”

Hayırlı iftarlarınız olsun. Ekip arkadaşlarım daha iyi hizmet üretebilmek adına canla başla çalışıyorlar. Anıtpark’ta her gün ücretsiz olarak mobil aşevimiz işlemeye devam ediyor. Orada her gün iftar sofrası kuruluyor. Bugün de Halk Et Projemizi başlattık. Uygun ve kaliteli et hizmetini Çınar Halk Marketimizde sunuyoruz. Saat 15.00’da ürünler tükendi. Demek ki doğru bir hizmete başlamışız. Bu hizmet Ramazan’dan sonra da artarak devam edecek. Tüm kaynaklarımızı halkımız için harcamaya devam edeceğiz” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL HİZMETLERİ”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise, “Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah hayırlı, bereketli bir Ramazan ayı geçiririz. Fatma başkana da teşekkür ediyorum. Geçen sene de bu sofralarda birlikteydik. Başkanım ‘Gülümse İzmit’ sloganını ve sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bize hatırlatıyor. Sosyal Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini İzmit’te hep beraber takip ediyoruz” diye konuştu.