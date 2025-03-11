Kütahya’da Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Bölge Müdür Yardımcısı Mükerrem Öğüt, DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak ve DSİ İşletme Şube Müdürü Semih Erdem Gürergene katıldı.
Toplantıda, Kütahya’daki devam eden DSİ yatırımları, baraj doluluk oranları ve 2025 yılına yönelik projeler masaya yatırıldı. Vali Musa Işın, mevcut projelerin ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin yetkililerle istişarelerde bulundu.
DSİ’nin su yönetimi ve altyapı projelerine yönelik çalışmaları, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi kapsamında detaylı şekilde ele alınırken, gelecekte gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.