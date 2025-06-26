Diyarbakır’ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları söndürüldü.

Silvan ve Çüngüş ilçelerindeki anız ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere emniyet ve jandarmaya ait TOMA’lar ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi’nde dün saat 16.30’da çıkan anız yangını, 6 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve TOMA’ların müdahalesiyle gece saat 01.00’de kontrol altına alındı. Yangında, Umur, Yeşiltepe ve Yolaç mahalleri ile Gazatope mevkiinde geniş bir alan etkilendi.

Orman yangını sabah söndürüldü

Çüngüş ilçesi Arpadare Mahallesi’nde ise dün saat 18.00’de ormanlık alanda çıkan yangın sabah saat 06.00’da söndürüldü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 itfaiye aracı ve Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 1 araç ve 2 su tankeri ile müdahale edildi.