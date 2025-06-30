Diyarbakır’da 40 dereceyi aşan sıcaklar, meyve-sebze halindeki ürünleri olumsuz etkiledi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, meyve-sebze halindeki ürünleri etkiledi. Diyarbakır Sebze ve Meyve Komisyoncuları Başkanı Fırat Taş, sabah 04.00’te gelen ürünün öğlen saat 12.00’ye kadar adeta çürüdüğünü söyledi. Hava aşırı sıcak olduğu için malların hemen etkilendiğini belirten Taş, durumun satışlara da yansıdığını ifade etti. Taş, sağlım kalan ürünlerin pahalı fiyattan satıldığını kaydederek, "Sebze ve meyve hâlinde 10 tane buzhane yok. Biz yeni bir hâle gitmesek, alt yapı ve buzhane problemleri olmasa bu sıkıntıları yaşamayız" dedi. Bozulan ürünlerin çöpe gittiğini ve üreticilerin zarar ettiğini kaydeden Taş, "Adana’da domates eken arkadaşlarımız zarar etti. Karpuz aynı şekilde güneş vurdu. Güneş yanığından dolayı bugün karpuz tarlada çöp oldu" diye konuştu.