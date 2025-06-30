Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ada mesire alanında, Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Koruyucu Aile Günü ve Çocuk Şenlikleri Etkinliği, Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel oyunlar, eğlenceler ve kültürel programlar halkla buluşturuldu.

Programda konuşan Vali Musa Işın, "Ben açıkçası bu fedakâr anneleri, aileleri gördüğümde bu ülkenin geleceğine dair ümitlerim daha da çok artıyor" toplumsal çürümenin sıkça gündeme geldiği bir dönemde, böyle fedakâr insanların varlığının büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti.

Toplumda iyilik yapanların çoğu zaman görünmediğine değinen Vali Musa Işın, "Ama onlar Allah rızası için çalışan, gösterişten uzak insanlardır. Sizler bu milletin dualarına mazhar olacak insanlarsınız. Aslında sizler çürümüş bir toplumun yeşeren ağaçlarısınız" sözleriyle koruyucu ailelerin üstlendiği rolün kıymetine dikkat çekti.

Vali Işın, devletin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda dezavantajlı bireylerin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ancak toplum da bu yükü paylaşmalı, vicdani sorumluluğunu unutmamalıdır" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 yıldır toplumun her kesimine ulaşacak projeleri büyük bir fedakârlıkla hayata geçirdiğini hatırlatan Vali Işın "Eskiden dezavantajlı bireyler toplumda görünmezdi. Bugün ise hayatın her alanında yer bulabiliyorlar. Devletimiz onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya’da hiçbir ihtiyaç sahibinin devlet kapısından geri çevrilmeyeceğini vurgulayan Işın, "Buradan söz veriyorum. Kapılarımız da gönüllerimiz de milletimize daima açıktır" dedi.

Musa Işın, "Kahramanlık sadece savaş meydanlarında olmaz. Sizin yaptığınız, ömrünüzü adadığınız bir hizmettir. Siz gerçekten kahramansınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakam Vekili Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, koruyucu aileler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.