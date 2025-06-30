Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde koruyucu ailelere teşekkür ederek, “Bir çocuğa kalbinizi açtınız, her gününü bayrama çevirdiniz” dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu ailelere yönelik duygusal bir mesaj yayımladı.

Bakanlık, çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrı düşen çocuklara yuva açan koruyucu ailelerin fedakârlığını överek, onların bu anlamlı kararlarıyla bir çocuğun hayatını değiştirdiğini vurguladı.

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Koruyucu Ailelerimiz; kalbinizi bir çocuğa açarak ulvi bir duyguyu deneyimlediniz. Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz. Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçerek manevi dünyanıza doğan güneşi çevrenizle paylaşmanız. Tecrübeleriniz, nice yavrumuzu sıcak yuvalara kavuşturacak güzel yüreklere ilham olacak."

Sevgili Koruyucu Ailelerimiz;Çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalbinizi açtınız, ulvi bir duyguyu deneyimlediniz. Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz.Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçmekle beraber, manevi… pic.twitter.com/NPOpFRR4lj— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 30, 2025

Bakanlık, paylaşımında, 81 ildeki koruyucu ebeveynlere ve Gönül Elçileri’ne teşekkür ederek, Koruyucu Aile Günü’nü kutladı.