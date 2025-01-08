Diyarbakır’da öğretmenlere yönelik "Müziksel Yeteneğin Belirlenmesi ve Önemi" konulu panel düzenlendi.

Öğretmen, öğrenci ve kuruluşların katıldığı panel, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde müzik yeteneğinin erken dönemde tespitinin önemi ele alındı. Yapılan sunum ve slayt gösteriminin ardından konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Balkan, erken yaşlarda yeteneklerin keşfedilmesi ve doğru yönlendirilmesinin geleceğin sanatçılarını, öğretmenlerini ve kültür elçilerini yetiştirme yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Panelde Harran Üniversitesi’nden değerli akademisyenlerin katılımıyla müzik yeteneğinin önemi ve bu yeteneğin nasıl tespit edilmesi gerektiğine dair bilgiler edineceklerini belirten Balkan, "Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen genel müzik hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Bu tür etkinlikler, eğitim camiamızın ufkunu genişletmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek adına büyük bir öneme sahiptir. Burada paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin gerek öğrencilerimizin, gerekse öğretmenlerimizin müzik eğitimine olan katkılarını artıracağına inancımız tamdır” dedi.

Panel, diğer katılımcıların konuşmaları ve sunumlarıyla devam etti.