Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar’nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaynak: İHA