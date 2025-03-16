Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirildi. İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri de toplantıya katılarak, eğitimle ilgili önemli konuları masaya yatırdılar.

Toplantının gündeminde, öğrenci başarılarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, öğrencilerin teknolojiyle daha fazla iç içe olabilmeleri ve dijital becerilerinin artırılması amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde kaliteyi artırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin katkıları ve önerileri, eğitim faaliyetlerimizi daha iyi bir noktaya taşımamıza yardımcı olacak" dedi.

Toplantının ardından, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte, Osmaneli ilçesindeki bazı okullar ziyaret edilerek, okulların durumu yerinde incelendi. Ziyaretler sırasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşülerek, okulların ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alındı.