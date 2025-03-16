Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede gençlik faaliyetlerinin ve sporun gelişimine yönelik yapılabilecek destekler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında, Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Milletvekili Hatipoğlu’na detaylı bilgiler sundu. Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Milletvekili Hatipoğlu’nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyet üyelerine, nazik ziyaretleri, ilgileri ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunarım. İlçemiz gençliği ve sporu adına sağladıkları katkılar bizler için çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.