Diyarbakır’da, YKS’nin ikinci oturum AYT sınavına giren öğrencilerden bazıları kimlik ve giriş belgelerini unutunca, imdatlarına hazırda bekleyen trafik polisi ekipleri yetişti. Aileler ise, sınavda ter döken çocuklarını piknik havasında bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15’te başladı.

Diyarbakır’da sabah erken saatlerde öğrenciler, sınava girecekleri adreslere geldi. Bazı öğrenciler sınav giriş belgesi ve kimliklerini unuttu, bazıları ise gidecekleri okulla yetişemeyince imdatlarına hazırda bekletilen trafik polisi ve özel güvenlik ekipleri yetişti.

Öğrenciler, gözyaşları içinde sınava girdi. Aileler ise, dışarda gölgelik alanlara geçerek adeta piknik havasında bekledi. Polis ekipleri, çok sayıda öğrenciyi sınava yetiştirirken, sınav bölgelerinde oluşan araç trafiği koordinesini sağladı.

Velilerden Mahir Akbilek, dün TYT sınavı olduğunu, sabah 09.00’a yakın çıktıklarını, çok ciddi trafiğe takıldıklarını söyledi. Bugün tedbir alıp daha erken çıktıklarını belirten Akbilek, "Yanımıza içecek ve sandalyelerimizi getirdik. Heyecanla başlamasını bekliyoruz. Piknik ama, bence gergin bir piknik havası. Sonuçta hepsi çocuklarının başarısını gözlemliyorlar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.