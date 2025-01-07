Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaz aylarında göl, gölet ve nehirlerde yaşanabilecek olumsuz durumlara hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla kış ayları boyunca arama kurtarma eğitimi gerçekleştiriyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde suda kaybolan veya tehlikede olan kişileri bulmak ve kurtarmak amacıyla görev yapan Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yaz kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. 12 kişilik ekibe, Kayapınar Belediyesi Anzele Kapalı Yüzme Havuzunda ’Su altında pusula kullanımı, dalış işaretleri, problem yönetimi, su altında kaybolan kişi ve nesneleri arama bulma, gece dalışı, derin dalış’ gibi konularda eğitim veriliyor.

Özel dalış ekipmanları, sonar cihazları ve diğer su altı arama teknolojilerini kullanarak arama-kurtarma operasyonlarını yürüten ekipler, boğulma vakalarına müdahale etmek, sel veya taşkınlarda kaybolan kişileri aramak, su altında kalmış araç veya nesneleri çıkarmak, su altı enkazlarını incelemek ve gerektiğinde kurtarma operasyonları düzenlemek gibi zorlu görevleri yerine getiriyor.

Ekiplere yönelik eğitimler, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek boğulma olaylarına ve doğal afetlere müdahale etmeye hazır hale getirebilmek için profesyonel dalgıç ekibi üyeleri ile birlikte kış ayları boyunca devam edecek.