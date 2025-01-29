Diyarbakır’da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında ihtiyaçların saptanması, var olan sorunların masaya yatırılması ve çözüm stratejilerinin geliştirilmesi adına 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, 2024 yılı yatırımlarını değerlendirdi. Diyarbakır’ın kalkınmasına yönelik 774 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade eden Vali Zorluoğlu, bu projelerin toplam tutarının 119 milyar 288 milyon 697 bin TL, projelerin gerçekleşmesi adına tahsis edilen ödeneğin ise 28 milyar 812 milyon 914 bin TL olduğunu belirtti. Vali Zorluoğlu, 774 projeden 325’inin tamamlandığını, 235’inin devam ettiğini, 118’inin de ihale aşamasında olduğunu aktardı.

2025 yılı yatırım programına alınan yeni üniversite hastanesi ve ikinci şehir hastanesi projelerinin detaylarını da paylaşan Vali Zorluoğlu, mevcut üniversite hastanesinin yetersiz kaldığına dikkat çekerek, yeni bir üniversite hastanesi yapımına başlanacağını belirtti. Zorluoğlu, 600 yataklı olacak yeni hastanenin daha modern bir sağlık hizmeti sunacağını ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Diyarbakır’ın büyük bir şehir olduğunu ve sadece kentin değil, bölgenin de sağlık ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, ikinci şehir hastanesi projesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Şu anda yapımı devam eden ilk şehir hastanesinin yüzde 40’lık kısmının tamamlandığını belirten Zorluoğlu, ikinci şehir hastanesi için de yer seçimi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, yaklaşık bin 400 yataklı olacak ikinci şehir hastanesinin 2026 yılı yatırım programında yer almasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Zorluoğlu, Silvan Projesi’nin büyük önem taşıdığını ve yakından takip ettiklerini, özellikle Babakaya ve Silvan tünellerinin açılması konusunda önemli adımlar atıldığını, 2025 yılında bu tünellerin tamamlanmasıyla projede önemli bir mesafe kat edileceğine söyledi. Vali Zorluoğlu, konuşmasının devamında Organize Sanayi Bölgeleri’nin genişletilmesi, yeni sanayi bölgelerinin kurulması ve tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi gibi konularda önemli adımlar atıldığını belirtti. Vali Zorluoğlu, özellikle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. ve 6. etaplarının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve 5. etabın onayının alındığını söyledi. Şehrin batı kısmında kurulacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını belirten Vali Zorluoğlu, bu bölgenin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Vali Zorluoğlu, Silvan ilçesinde kurulacak olan tarım organize sanayi bölgesi ile de tarıma dayalı sanayinin destekleneceğini söyledi. Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla bölgede tarımsal üretimde büyük artış beklendiği ve bu durumun tarım organize sanayi bölgesinin önemini daha da artıracağı vurgulandı.

Silvan Barajı’nın bölgeye olan etkilerinin daha iyi analiz edilebilmesi için bir çalışma başlatıldığını belirten Vali Zorluoğlu, bu sayede projenin tüm sektörlere olan etkilerinin önceden tahmin edilerek daha iyi planlamalar yapılabileceğini söyledi. Turizm sektörü üzerinde de hassasiyetle çalıştıklarını ve kentin geleceğinde turizmin çok önemli yer tutacağına inandığını aktaran Vali Zorluoğlu, yeni turizm destinasyonlarının yapılacağını kaydetti. Yeni turizm destinasyonlarından olacak Kral Yolu projesinin yaklaşık 350 kilometrelik rotasıyla 32 farklı güzergahı kapsayacağını belirten Vali Zorluoğlu, Çüngüş’ten başlayarak Çermik, Ergani, Eğil, Merkez, Çınar ve Zerzevan’a uzanan tarihi kervan yolunun sadece bir yürüyüş parkuru olmaktan öte güzergah üzerindeki kültürel doku ve sosyal yaşamı da kapsayan bütüncül bir turizm projesi olarak planlandığını aktardı. Vali Zorluoğlu ayrıca, turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik Eğil’de yapılacak seyir terası projesi ve Çermik’te hayata geçirilecek pazar yeri projesinin de protokolünün imzalandığını aktardı.

Toplantı, projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, yatırımlara ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.