Diyarbakır’da 11-19 Ekim ’Türkiye Kültür Yolu Festivali’ kapsamında ’Hamid Aytaç’ın İzinde, İcazetnameler Sergisi’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hat sanatının üstadı olarak bilinen Hamid Aytaç’ın ’Hamid Aytaç’ın İzinde, İcazetnameler Sergisi’ Sur ilçesi Paşa Hamamı’nda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Sergi 11-19 Ekim 08.00 ile 19.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak. Aytaç’ın öğrencileri tarafından yapılan eserlerin gösterildiği sergide 16 eser bulunurken, bu eserlerin 10 tanesinin orijinal, 6 tanesinin ise orijinalinden baskılı eser olduğu belirtildi.

Sergi yetkilisi Barış Sarı, Diyarbakır’da yetişmiş hat sanatının tanıtımında önemli bir yere sahip olan Hamit Aytaç’ın sergisini yönetmekten büyük sevinç duyduğunu söyledi. Sarı, "Sergide 10’u orijinal, 6’sı baskı olmak üzere toplam 16 eser yer alıyor. Bu eserler, Hamit Aytaç’ın izinden giden öğrencileri ve talebeleri tarafından kaleme alınmış. Sergi, 11-19 Ekim tarihleri arasında her gün sabah 08.00’dan akşam 19.00’a kadar vatandaşların ziyaretine açık" dedi.

Ziyaretçilerden Hamit Özhan, Hamit Aytaç sergisi için geldiklerini söyledi. Özhan, "Gerçekten çok güzel bir sergi olmuş. Diyarbakır’da bu tür kültürel etkinliklerin artması ve bu faaliyetlerin devam etmesi çok önemli. Böyle bir şehre bu anlamda yapılan bu sergi bence çok yakışmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu