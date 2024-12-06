Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Bilim Eğitim Vakfı’nın, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Gençlik ve Değişim Derneği ortaklığında hackathon etkinliği başladı.

Etkinlik açılışında konuşan DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, genç nüfusun ilin en büyük sermayesi olduğunu belirterek, “Bugünkü etkinlik bu alandaki arayışımızın bir sonucu. Kentte geleneksel alanlarda yatırımlar var. Ticaretin güçlü olduğu bir kent. Son yıllarda gençleri destekleyecek çalışmalara yöneldik. Yine kentimizin kültürel miras değerlerinden beslenen fikirlerin de ilimiz turizmini ve yeni nesil turizmi, turizm trendlerini destekleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Proje Sorumlusu Meryem Özdemir Ok ise bu çalışmanın kentte ilk defa düzenlendiğini belirterek kültürel miras ve dijitalleşme temasını özellikle seçtiklerini ve gençlerin kentin kültürel mirasından ilham alan fikirler üretmelerini beklediklerini söyledi.

3 gün boyunca sürecek etkinlik sonunda, grupların teknik danışmanlar ve mentörler eşliğinde geliştirecekleri fikirler arasından seçilen ilk üç proje ödül alacak.