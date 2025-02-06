Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Doğan Hatun, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Serin 2 Apartmanın enkazı önünde gerçekleşen anma törenine katılarak, yeni yapılacak yapıların mevcut tekniğe, depreme ve bilime uygun olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Doğan Hatun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde STK’lar ile Serin 2 Apartmanı’nın enkazı başında düzenlenen anmaya katıldı. Depremin yaşandığı 04.17 saatinde yapılan anmada, enkazın olduğu alanda mumlar yakılarak karanfiller bırakıldı.

Hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Hatun, teknikten sağlığa kadar kentleri inşa etme konusunda ve toplumu bilinçlendirme dışında bir çare olmadığını söyledi.

Kentin genelinde herhangi bir yapıya yönelik denetimsizliğe müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Hatun, "Gerekli denetlemeleri yeni yapılacak yapıların mevcut tekniğe, depreme, bilime uygun olacağını en azından bu beş yıllık yerel yönetim sürecinde böyle olacağının sözünü veriyoruz. Ama bu yetmiyor, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu binanın enkazında hayatını yitirenler, kolonu kesen kişi ve bu kolonu kesen kişiyi denetlemeyen yerel idareci veyahut merkezi idarecilerin sorumsuzluğudur. Burası eleştiri mekanizması yeri değil ama deprem günlerinin hiçbir gününü unutmadık. On binlerce insanın yaşamı bu kadar kolay ve ucuz olmamalıydı" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde depremlerin gerçekleştiğini ancak bu denli can kayıplarının yaşanmadığını vurgulayan Hatun, bu konuda bilinçlenmenin önemli olduğunu ve bu konuda gerekeni yapacakları ifade etti. Hatun, "Birbirimizi bilinçlendirmeliyiz, bilim ve tekniği esas alma konusunda örgütlemeliyiz ve kentlerimizi bu temel üzerinden örgütlemeliyiz. En azından yerel yönetici olarak sizler huzurunda bunun sözünü veriyoruz. Bugünden sonra gerek kentin dönüşümü konusunda gerek yeni inşa alanları açısından bilim ve teknik dışında hiçbir çaremizin olmadığını iyi bilen bir yerden cümle kuruyorum. Tekrardan hayatına kaybedenleri saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Anma, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.