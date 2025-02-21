Diyarbakır’da 200 çocuk ve ergen hasta, Teknoloji ve Davranışsal Bağımlılığı Birimine başvurarak tedavi aldı.

Eylül 2024’te Gazi Yas¸argil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi binası bünyesinde açılan Teknoloji ve Davranışsal Bağımlılığı Birimine şu ana kadar 200 çocuk ve ergen hasta başvuruda bulunarak tedavi aldı. Hastanenin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Güzel, davranışsal bağımlılığın birçok alt türü bulunmakla beraber çocuk ve ergenlerde en sık görünen teknolojik bağımlılığı olduğuna dikkat çekti.

Sebebinin çocuk ve ergen yaş gurubunun öz denetimlerinin düşük, yenilik arayışlarının yüksek olduğunu belirten Güzel, çocukta giderek artan sıklıkta internet kullanımı varsa bu sıklığın önüne geçilemiyorsa ve yoksun kaldığında çocukta bir sıkıntı, huzursuzluk, saldırganlık gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa bu durum sosyal hayatını ve akademik durumunda bozulmalara sebep veriyorsa mutlaka internet bağımlılığı açsından değerlendirmek gerekmekte olduğunu söyledi.

Tedavinin çocuğun gereksinimlerine göre özel olarak belirlenmekte olduğunu ifade eden Dr. Güzel, "Tedavimizin içerisinde bireysel psiko tedaviler, medikal tedaviler bunların kombinasyonları ve aile danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Bünyemizde bir psikoloğumuz, bir sosyal hizmet uzmanımız, iki çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanımız var. 2024 yılının Eylül ayından itibaren Teknoloji ve Davranışsal Bağımlılık kliniği aktif hasta kabulünü yapmakta. Başvurular randevu hekim sistemi üzerinden ve çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalığı uzman hekimi tarafından yönlendirilmekte. Açıldığı günden bu yana 200’e yakın hastaya takip ve tedavi sürecinde yardımcı olduk" dedi.

Teknoloji ve Davranışsal Bağımlılık polikliniğini ÇEMATEM binasında bulunması sebebi ile ailelerin bu konuda ciddi endişeleri mevcut olduğunu kaydeden Güzel, "Eğer buraya gelirse acaba çocuğumun bağımlılık ile ilgili bir sonu olur mu ya da daha sonra önüne çıkabilir mi diye endişelenebiliyorlar. Bu bağlamda biz, bu iki birimin yani ÇEMATEM ve Teknoloji Ve Davranışsal polikliniğimizi ayırdık. Girişleri dahil olmak üzere iki izole alanda hasta bakmaktayız ve hastalar asla bir birleriyle karşılaşmamakta" ifadelerini kullandı.