Diyarbakır’da 15 ambulans ve sağlık kuruluşları açılışları gerçekleştirilerek hizmete alındı.

Kentte, 15 ambulans ile yapımı tamamlanan 9 aile sağlığı merkezi, 7 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve 24 poliklinik odasının açılışı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, hizmete alınan 15 ambulansla kentin ambulans filosunu çok daha iyi hale getirdiklerini söyledi. Türkiye’nin her alanda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade eden Zorluoğlu, bu değişim ve dönüşümlerden en çok payı alanın sağlık sektörü olduğunu kaydetti.

Türkiye’de sağlık altyapısında kat edilen mesafenin göz kamaştırıcı olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Bu manada ilimizde kendine düşen payı çok şükür fazlasıyla almış, almaya devam ediyor. Kayapınar ilçemizde çok modern 1000 yataklı yepyeni bir şehir hastanesi yükseliyor. Yüzde 63 mertebesinde tamamlanmış durumda. İnşallah tamamlandığında şehrimize sağlık anlamında çok büyük katkı sağlayacak modern bir hastaneye kavuşmuş olacağız. Aynı zamanda üniversite hastanemiz de epey zamandan beri artık bölgeye hizmet etmekte zorlanır hale gelmişti kapasite itibarıyla. Geçtiğimiz yıl projesi yapıldı ve inşallah önümüzdeki yılın mart-nisan ayı gibi ihalesi gerçekleştirilecek. Orası da 600 yatak olarak planlanıyor ancak 105 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip, arzu edildiğinde 1000 yatağa kadar çıkarılabilecek" dedi.