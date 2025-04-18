Diyarbakır’ın Lice İlçesinde bölücü terör örgütüne ait 18 bin 246 kök kenevir bitkisi ve 81 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirilip imha edildi. 3 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada 17 Nisan 2025 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisan 2025 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon çerçevesinde 18 bin 246 kök kenevir bitkisi ve 81 kilo 800 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir.