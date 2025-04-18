Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez’in üstlendiği "HisTroy" adlı film, Hindistan’da düzenlenen prestijli Makizhmithran International Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü ve En İyi Orijinal Hikaye Ödülü’ne layık görüldü.

"HisTroy", kelime oyunuyla başlayan ve Troya’nın tarihini alışılmışın dışında bir perspektifle ele alan bir yapım. Antik destanlar, arkeoloji ve popüler kültür hayalleri iç içe geçiren film, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün sahadaki deneyiminden beslenerek, tarihin katmanlarını mizah ve şiirle alakalı yeniden yorumluyor. Homeros’un günümüzde Troya Kazı Evi’nde İlyada’yı yazmaya devam etmesi, Aeneas’ın Roma’ya yolculuğunu bir turistin tişörtünden ilham alarak minibüsle gerçekleştirmesi gibi sahneler, izleyiciyi tarihle modern zamanlar arasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Troya Örenyeri ve Troya Müzesi’nde çekilen film, antik atmosferle modern sinema tekniklerini birleştiriyor. Homeros’u Hakan Kumuk, Vergilius’u Uğur Akgün ve Aeneas’ı Anıl Imaca’nın canlandırdığı yapım, karakterlerin tarihi figürlerle günümüz insanı arasındaki köprüyü absürd bir dille kurmasıyla öne çıkıyor. Yanı sıra filmde, Troya Örenyeri’ndeki tahta atın içinde Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Arkeolog Fecri Polat, mitolojinin arkeolojik izlerle buluştuğu ve ikonik Troya hayaline evrilen katmanları tartışarak tarihin farklı katmanlarını bir araya getiriyor.

Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük’ün kaleme aldığı ve yönetmenliğini-yapımcılığını Ülkü Sönmez’in üstlendiği "HisTroy" filmi, uluslararası alanda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. İtalya’daki Milano Absurd Film Festivali’nden Mansiyon Ödülü ile dönen film, şimdi de Hindistan’da düzenlenen prestijli Makizhmithran International Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü ve En İyi Orijinal Hikaye Ödülü’ne layık görüldü. Troya Müzesi’nin destekleriyle hayata geçen bu proje, kültürel mirasın sinema aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmasına katkı sağlıyor.

Senarist ve Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, "HisTroy’un Hindistan’da iki önemli ödülle taçlandırılması, projemizin uluslararası alanda da yankı bulmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur verici. Bu başarı, Troya’nın hikayesinin evrensel bir dil taşıdığını bir kez daha gösteriyor" dedi.

Yönetmen ve Yapımcı Ülkü Sönmez ise, "Filmin Milano’daki başarısının ardından Hindistan’dan gelen bu iki ödül, ekibimizin özverili çalışmasının ve ’absürd’ olarak nitelendirdiğimiz anlatım biçimimizin ne kadar doğru bir yol izlediğinin bir kanıtı. Uluslararası festivallerde ülkemizi ve Troya’yı temsil etmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

"HisTroy", aldığı bu ödüllerle uluslararası festivallerdeki yolculuğuna başarıyla devam ediyor.