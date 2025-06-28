Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçede düzenlediği ve binlerce çocuğun katıldığı 2. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri, Silvan ilçesindeki jonglör performansı ve tiyatro oyunu ile sona erdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) tarafından kültür ve sanat etkinliklerine erişemeyen ilçe ve mahallelerdeki çocuklar için organize edilen 2. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri, 20 Haziran’da Sümerpark Ortak Yaşam Merkezi’nde yapılan açılışla başladı. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri, 6 gün boyunca 13 ilçede binlerce çocukla buluştu.

Aynı gün, aynı saatlerde üç ayrı ilçede ilçe belediyelerinin de katkılarıyla devam eden etkinliklerde çocuklar, ebeveynleriyle birlikte etkinliklere katılma ve tiyatro izlemenin keyfini çıkardı.

Silvan’da Tiyatro Günleri ilgi gördü

Gezici Çocuk Tiyatro Günleri, Silvan ilçesindeki etkinlikle sona erdi. İlçe merkezinde bulunan Kent Meydanı’nda Mavi Maske jonglör grubunun performansı ve Tiyatro Ba’nın oynadığı Daristana Me adlı oyun yoğun ilgi gördü.

‘Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz’

Silvan’daki Tiyatro Günlerine katılan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zeynep Yaş, 6 gün boyunca 13 ilçede çocukların kültür ve sanatla buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Yaş, “Çocukların ve ailelerin bu faaliyetleri sıcak karşılamalarından dolayı bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.