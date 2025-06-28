Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında dijital tarım uygulamaları konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi’nde, NÖHÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi katkılarıyla düzenlenen programa, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin tarımsal vizyonu ve dijitalleşme sürecine ilişkin uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.

Prof. Dr. Şekeroğlu, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çiftçilerimizle buluşarak üniversitelerimizin tarımsal faaliyetlerini anlattık, neler yapıyoruz ve ileride neler yapılabilir tartıştık. Bu program bizim için bir başlangıç oldu. Hedefimiz, bu tür toplantıları köylere ve beldelere taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmak. Üniversitelerde üretilen bilginin doğrudan üreticiye aktarılması çok önemli. Sektördeki gelişmeleri hem öğrencilerimize hem de çiftçilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Katılımcılardan üretici Melda Özel ise programla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılık hep ilgi alanım oldu. Üniversitenin halkla kurduğu bu iletişim çok değerli. Hocalarımız çok güzel bilgiler aktardı. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması harika olur. En önemlisi bu bilgilerin hayata geçirilmesi. Katkı sunan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.