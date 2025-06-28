Şırnak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik örnek bir hizmete imza atarak, doğal gaz kombi ve peteklerini ücretsiz döşedi.

Belediye tarafından belirlenen ailelerin evlerine, doğal gaz kombi ve petekleri tamamen ücretsiz olarak döşenerek kış öncesi büyük bir destek sağlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilk etapta 100 aileye ulaşıldı. Belirlenen hanelerde doğal gaz tesisatı, kombi ve petek montajları tamamlandı. Bu hizmetle, özellikle soğuk kış aylarında ısınma sorunu yaşayan ailelerin yüzü güldü.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka yaptığı açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini artırmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin kışa hazırlığını tamamlaması için doğal gaz desteği sağladık. Kombisinden peteğine kadar her detayı üstlendik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.