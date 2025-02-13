Tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi'nin tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Af ve mağfiretinin yeryüzüne tecelli ettiği Berat gecesinin idrak edileceğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat olduğunu söyeldi.

"Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’de “Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir” fermanıyla hiçbir ayrım yapmaksızın tüm müminleri tövbeye davet etmektedir" diyen Prof. Dr. Erbaş, "Kalbini ve ruhunu kötülüklerden ve günahlardan arındırarak iman ve istikamet üzere bir hayat yaşayanları dünyada huzur, ahirette ebedi kurtuluş ile müjdelemektedir. Bu sebeple idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, ellerimizi ve gönüllerimizi yüce Rabbimizin engin merhametine açıp “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, rahmetini ve mağfiretini istiyorum” niyazıyla O’na halimizi arz ederek müjdesine nail olmaya çalışmalıyız. Hata ve günahlarımızdan arınarak ömrümüzün kalan kısmını Allah’a iman, itaat ve teslimiyetle geçirmenin kararlılığını kuşanmalıyız. Bu gecenin, manevi hayatımızın ihmaliyle daralan kalplere ve iyimserliği azalan gönüllere şifaya vesile olmasını diliyor; bizleri günah ve kötülüklerden arınmış bir şekilde Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.