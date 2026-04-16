Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Eğitim-Bir-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı üyeler, Siverek'te bir okulda meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekti. 'Artık yeter! Güvenli okul, sağlıklı eğitim ortamı istiyoruz' yazılı pankart, eylemin ana mesajını oluşturdu.(İHA)Emrullah Karip

Sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Siverek'te yaşanan saldırının sadece bir okulun değil, tüm eğitim sisteminin güvenliği açısından ciddi bir uyarı olduğu vurgulandı. Eğitimcilerin ve öğrencilerin şiddet tehdidi altında olmadan eğitim faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, okullarda güvenli bir ortamın sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, bu konuda sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.