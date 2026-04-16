Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan ve eğitim camiasını derinden etkileyen üzücü olayların ardından, Patnos'ta da harekete geçildi. Okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla Patnos Kaymakamlığı koordinesinde geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı.

Patnos Kaymakamlığı öncülüğünde; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki tüm okullarda güvenlik uygulamalarını artırdı. Öğrencilerin ve eğitimcilerin huzur içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için okul giriş-çıkışlarında denetimler sıklaştırılırken, okul çevrelerinde de devriye sayıları artırıldı.

Özellikle son dönemde farklı illerde yaşanan okul baskınları ve şiddet olaylarının ardından alınan bu önlemler, veliler ve eğitim camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ekipler, okul yönetimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak muhtemel riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Kaymakam Dertlioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan üzücü hadiseler hepimizi derinden etkilemiştir. Bu tür olayların ilçemizde yaşanmaması adına tüm güvenlik birimlerimizle birlikte gerekli tedbirleri ivedilikle hayata geçirdik. Okullarımız bizim en hassas alanlarımızdır. Evlatlarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz.'

Kaymakam Dertlioğlu ayrıca, sadece fiziki güvenlik önlemleriyle yetinilmeyeceğini, rehberlik servisleri ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sosyal ve psikolojik destek çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşlardan da şüpheli durumları vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirmelerini isteyerek, toplumsal duyarlılığın bu süreçte büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Patnos'ta alınan bu kapsamlı önlemlerle birlikte, eğitim kurumlarında güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.